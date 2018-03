erci a tous le groupe vient d'atteindre les 50.000 Vues, je fais un concours exceptionnellement pour ce premier palier de franchi ,a l'avenir je ferais un concours tout les 100.000 Vues avec des Gifts Cards ou des Abonnements Xbox live .Un code pour Steep sur Xbox ( Optimisé pour la X ) est a gagner cela tombe bien vue comment il fait grand froid actuellement .Pour participer c'est simple un petit like sur le groupe et je ferais un tirage au sort Lundi .Pour information Steep est un jeu vidéo de sports extrêmes (ski, snowboard, wingsuit, parapente, luge, base jump, speedgliding et rocket wing) ayant pour cadre les Alpes et les Rocheuses d'Alaska , se déroulant en monde ouvert, développé par Ubisoft Annecy et édité par Ubisoft, sorti le 2 décembre 2016.Bonne Chance à toutes et à tous