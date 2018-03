Coupe de france

Trois jours après la victoire du Paris Saint-Germain (3-0) en championnat, l'Olympique de Marseille avait de nouveau rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Et il n'y a pas eu de revanche pour les Marseillais qui s'inclinent sur le même score de 3-0.Alors qu'on pouvait s'attendre à une équipe marseillaise plus prudente après le match de dimanche, les Phocéens décidaient finalement de presser haut, avec plus de réussite cette fois-ci. Le pressing et le bon placement des Marseillais empêchaient les Parisiens de se montrer véritablement dangereux, et il fallait des erreurs marseillaises pour voir Berchiche buter sur Mandanda, puis Cavani manquer le cadre.Sans mettre une pression folle sur le but marseillais, Paris prenait quand même le dessus petit à petit au fil des minutes et avait quelques opportunités, mais Mandanda était encore une fois vigilant pour sortir un tir de Di Maria. Solide et sérieux, l'OM tenait bon et pensait regagner les vestiaires sur un score de parité... mais craquait finalement sur un tir de Di Maria (1-0, 45e+1) dans le temps additionnel d'un premier acte durant lequel Trapp n'a jamais été mis en danger de l'autre côté.Au retour des vestiaires, pas de Mbappé sur le terrain. Touché avant la pause, l'attaquant parisien ne reprenait pas le jeu. Encore une mauvaise nouvelle pour Paris ? Cela ne perturbait pas le PSG qui faisait le break dès la reprise. Comme sur le premier but, les Phocéens craquaient sur une erreur et Di Maria ne laissait pas passer l'occasion de s'offrir le doublé (2-0, 48e). L'OM n'était plus vraiment dans son match et Garcia faisait entrer les deux jeunes Sari et Kamara, un signe sur ses espoirs pour la suite du match.Il n'y avait plus vraiment d'opposition pour le PSG ensuite. Les Parisiens géraient assez tranquillement leur avantage face à des Olympiens résignés. Et à l'approche de la fin de la rencontre, Paris enfonçait le clou avec un troisième but de Cavani (3-0, 82e), comme dimanche. Paris était tout simplement trop fort pour cette équipe de Marseille qui a donné un coup de pouce à son adversaire ce soir.