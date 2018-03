Éditeur : Kongregate

Développeur : 22cans

Genre : RPG/Simulation/Aventure

Disponible sur PC/Mobile

Date de sortie : 28 Février 2018 (Switch)

Langues : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe.

Prix 14,99 (Switch) / Taille : 961,54 MB (Switch)

C'est un jeu de Peter Molyneux (Fable).

-Participe à des duels variés de course et de récupération

-Choisis parmi cinq professions (bûcheron, chasseur, cuisinier, tisserand et explorateur)

-Gagne des points de compétence et passe au niveau supérieur dans ta profession jusqu'à devenir un maître de l'art !

-Apprends à fabriquer des objets de plus en plus précieux pour amasser une fortune

-Personnalise ton apparence à l'aide d'une large gamme de vêtements et de tenues

-Remplis ton sac à dos au fil de ton aventure, mais attention : si ton sac à dos est trop lourd, tu finiras par t'évanouir et par perdre de précieux objets !

-Installe-toi dans la ville d'Eden Falls

-Rejoins d'autres joueurs pour former ta propre communauté

-Meuble ta maison pour créer un vrai foyer confortable

-Offre-toi un chien de compagnie qui t'accompagnera partout

-Améliore ta maison pour rendre tes voisins jaloux

-Échange et partage des objets avec d'autres joueurs pour développer ta ville

-Collabore avec les autres villageois et, qui sait, tu deviendras peut-être un jour maire de la ville !

