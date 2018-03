animes

En attendant la série Persona 5 the Animation en avril prochain Wakanim diffuse aujourd'hui l'ovaqui avait déjà été diffusé à la télévision japonaise le 3 septembre 2016. Il narrait l'origine de l'organisation de voleurs qui est au cœur du jeu.La série Persona 5 the Animation sortira en simulcast à partir du 07 Avril 2018. L'anime est réalisé par Masashi Ishihama et il sera produit par le studio A-1 Pictures.Histoire :L'histoire se concentre sur le protagoniste de 16 ans après son arrivée au lycée Shujin de Tokyo. Séjournant chez des amis de ses parents, il fait la rencontre de deux camarades lycéens, Ryuuji Sakamoto l'enfant à problèmes, et An Takami l'introverti, ainsi que d'une créature métamorphe bavarde semblable à un chat, Morgana. Se sentant étouffés par leur environnement, ils vont former la bande des « Voleurs Fantômes ». S'employant à mener à bien des hold-up, ils vont être confrontés à de mystérieux phénomènes en cours de route.