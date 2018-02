Décidément Blizzard joue le teasing a fond pour le prochain héro, nouveau twitt nouvel indice même si Brigitte se pose de plus en plus comme le 27eme personnage a venir."Vérification de dernière minute, tout est bien en place"nouveau plan, cette fois c'est un bouclier très proche de design de celui de Reinhart qui est présente. Vérif de dernière minute? Donc un possible reveal aujourd'hui? Après tout quel meilleur jour que le 27 du mois pour annoncer le 27 eme héro?