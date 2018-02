La machine blizzard fonctionne a merveille, les 3eme teaser est apparus dans les temps sur twitter.Le phrase "" et apparue avec cette image:On y voie les plan d'un marteau/grappin, avec un liste de matériels en suédois, le doute n'est plus trop permis, Brigitte semble être LE nouveau héro a venir. ( a part une super pirouette scénaristique de blizzard)L'opération white dome a bien été une fausse piste apparemment.Si Blizzard suite sont planning comme pour Orisa (se qui se passe...) Rendez vous demain ou Jeudi pour l'annonce officielle.Pour ceux qui l'aurais manquer je reposte les précédant teasers:TEASER 1Blizzard fidèle a lui même respecte donc ces dates et habitudes, et comme l'année dernière a la même période pour Orisa, Blizzard a commencer se teasing pour le prochain hero via twitter.https://twitter.com/PlayOverwatch/status/966840037093523456On y découvre le rapport fait par Ana lors d'une mission appelée "white dome" lors de la quelle, elle même, Torbjorn, Reinhart et un certain soldat Emre Sarioglu serais en mission en turquie contre les omnic du Null sector. Si la mission ce passe bien (pas de perte civiles) on y apprend que c'est içi que Torb a été blessé et a perdu surement son bras et son oeil, alors que Reinhart légèrement blessé a lui, sauvé Torb, et a été recommandé pour une médaille.un peu de tri:- Les événement se passe avant le démantèlement d'overwatch mais après uprising.- On découvre comment Torb a été blessé.- un nouveau soldat turc Emre Sarioglu est cité. Emre est un prénom courant en Turquie et veut dire "Ami".- tout porte a croire que Emre pourrais être le 27 eme Héro, mais il pourrais aussi être un fausse piste comme Efi pour Orisa.- Si Emre est une fausse piste le prochain héro pourrais être celui responsable de se qui arrive a Torbjorn.TEASER 2Et donc comme prévu, de la même façon que Orisa overwatch continue son teasing pour le prochain héro avec des "news" régulières... Cette fois un lettre de Torbjorn.OK on ne sait pas tous lire le suédois... DoncUne fois encore quelques infos sont a retenir:-Torb a bel et bien perdu sont bras lors de l'operation White dome.- Reinhart l'a bel et bien sauver et a bien été récompenser pour cela.- Angela "Mercy" Ziegler (oui fuck les nom VF) N'a pas encore sa technologie sur les tissu humain. Donc pas encore De bâton Magique, et pas encore d'accident sur l'agent Gabriel Reyes. (Reaper)- L'accent et mit sur le fille de Torb, (surement Brigitte) dont on aprend que Reinhart et le parrain et surement celui qui lui a trouver son nom, elle qui deviendra sont assistante pour sont armure.- La Turquie et Emre Sarioglu non sont plus mentionné. (Fausse piste?)- pas plus que la cause des dégâts subit par Torbjorn...- Indice ou pas, dans la vidéo de présentation de sombra, on y voyais un une arborescence des lien entre différent persos.Hors on peut y voir, Torbjorn, Rienhart et Brigitte ensemble, logique vu les lien qui les unis et que l'on vient d’apprendre en détail. Mais qui et le perso en blanc (cercle vert) qui est lier a Reinhart?? Surement l'omnic qui a blessé Trob, et que Reinhart a vaincu... Temporairement?A suivre donc avec si blizzard "respecte" sont planning, un indice de plus pour Lundi.