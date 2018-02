Ligue 1

Le Paris Saint-Germain était au-dessus ce dimanche soir. Sans dominer outrageusement l'Olympique de Marseille dans ce clasico, le club de la capitale a été supérieur en terme de réalisme pour s'imposer 3-0. Mais le PSG a perdu Neymar, sorti sur blessure.Les Marseillais débutaient la rencontre avec l'envie de jouer haut et de poser le pied sur le ballon. Mais malgré ces bonnes intentions, les Phocéens libéraient des espaces et se faisaient surprendre rapidement avec l'ouverture du score de Mbappé sur la première véritable occasion parisienne (1-0, 11e). Le jeune attaquant français profitait d'une intervention manquée d'Amavi pour marquer d'un tir du gauche. Dominé, l'OM n'inquiétait pas Areola et encaissait un but contre son camp de Rolando (0-2, 28e).Un début de match pénible pour les hommes de Rudi Garcia. Derrière, Paris ne montrait plus grand-chose et gérait assez tranquillement son avantage au tableau d'affichage. De son côté, Rudi Garcia n'attendait pas la pause pour effectuer son premier changement avec la sortie d'Ocampos et l'entrée de Morgan Sanson. Même si l'OM était un peu mieux dans le dernier quart d'heure, avec quelques coups de pied arrêtés intéressants, les visiteurs ne parvenaient pas à réduire l'écart avant le retour aux vestiaires.La seconde période reprenait sur le même rythme. Marseille faisait quasiment jeu égal avec Paris sans toutefois parvenir à se montrer dangereux. Serein, le Paris SG faisait encore parler son réalisme avant l'heure de jeu avec un troisième but de Cavani. Un peu dur pour l'OM qui a finalement craqué sur chaque occasion parisienne ce soir. On n'a finalement jamais senti cette formation marseillaise capable de se révolter et de mettre plus de rythme pour emballer la rencontre et bouger un peu plus cette équipe du PSG.Autant dire que la soirée était belle pour Paris. Jusqu'à la 78e minute et la blessure de Neymar, qui s'est tordu la cheville et souffrait au moment de sortir sur civière après plusieurs minutes passées au sol à se faire soigner. Plutôt inquiétant à moins de deux semaines du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. En championnat, le PSG confirme en tout cas sa supériorité alors que Marseille reste à la 3e place à deux points de Monaco.