Ligue 1 - 27ème journée

Olympique Lyonnais - AS Saint-Etienne : 1-1 (1-0)

Buts : Mariano Diaz (20ème) pour l'OL ; Debuchy (90ème+1) pour l'ASSE





LE FAIT DU MATCH



L'OL passe à cinq derrière ! Avec trois blessures, Bruno Genesio a voulu assurer. Nabil Fekir sort, Mouctar Diakhaby rentre et devient le troisième défenseur central, aux côtés de Marcelo et Jérémy Morel. Résultat, les Lyonnais reculent, subissent, laissent l'ASSE tenter...Après un premier sauvetage de Marcelo devant Robert Beric, les Rhodaniens ont fini par craquer logiquement. Un changement tactique lourd de conséquences...





LES BUTS



1-0 (20ème) : L'OL ouvre le score ! L'ASSE a bien démarré la rencontre mais encaisse un but sur un long ballon. Marcelo remonte jusqu'au milieu de terrain avant de placer une superbe ouverture au coeur de la surface pour Mariano Diaz... L'enchaînement qui suit est superbe : contrôle poitrine, l'attaquant s'emmène la balle du droit, enrhume Loïc Perrin et reprend du gauche d'une volée écrasée. Stéphane Ruffier est battu.



1-1 (90ème+1) : Debuchy remet l'ASSE à hauteur ! Cabella déborde côté gauche grâce à un joli une-deux avec Jonathan Bamba. En bout de course, le joueur prêté par l'OM remet en retrait au coeur de la surface, dans un no man's land où Mathieu Debuchy vient conclure du gauche dans le but vide.