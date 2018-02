Sega

Durant un live stream dont ils étaient l'hôte aujourd'hui-même,à fourni quelques informations plutôt intéressantes sur leur futur Action RPG, qui rappelons-le est un Remaster (avec du contenu scénaristiques supplémentaire) duoriginal sortiet qui a été annoncé en occident cette semaine suretpour une sortieTout d'abord, nous avons appris que le jeu ne sera pas censuré, qu'aucune coupure n'a été faite pour la version occidentale et que rien n'a été supprimé par rapport à la version originale. Ceci est plutôt rassurant, étant donné qu'il y a beaucoup de tenues sexy comme par exemple des bikinis et autres tenues révélatrices, le tout avec le style si particulier deConcernant les autres informations, nous avons également appris qu'une démo jouable pourrait débarquer, même sieux-mêmes sont en train de checker avec l'équipe de production pour savoir à quel moment elle pourrait sortir. Par dessus le marché, on a également pu entendre dire que les dates de sortie du jeu réservés par les divers détaillants ne sont pas réellement fixes. Pour le moment,semble être la fenêtre de sortie la plus sérieuse. Toujours en parlant de la sortie du jeu, on a également entendu quesouhaite viser une sortie simultanée sur l'ensemble des supports, y compris surbosse également sur l'optimisation du jeu en ce moment. Et forcément, s'il y a une version qui est sujette à diverses questions (comme beaucoup de titres multi d'ailleurs), c'est bien la version. Donc, la résolution de la versionsera, cependant, la frame-rate n'a toujours pas été déterminée, mais devrait l'être prochainement.Il y a également eu la confirmation que les scènes cinématiques et divers dialogues parsemant le jeu seraient aussi bien doublés en Japonais qu'en Anglais. Les dialogues non doublés en Japonais ne seront évidemment pas non plus doublés en Anglais, ce qui est logique. Enfin, concernant les chansons, elles resteront toutes en Japonais et ne seront pas disponibles en Anglais.Petit bonus avec la toute première vidéo de gameplay de, en Anglais :est un Action RPG développé parpour le compte de. Le titre sortira très exactement. La version occidentale sortira quand a elle, que ce sout en boîte ou en dématérialisé pour les trois premiers supports cités.