Critiques

Lire la critique de Mute

Soyons francs, les films originaux Netflix n’ont pour la part pas une bonne presse. Et c’est souvent assez mérité. Dans les années 80, il y avait le phénomène des films qui sortaient directement en VHS sans passer par la case cinéma car souvent, les films en question n’étaient pas d’une qualité vraiment marquante. Dans les années 10 ? … Non ça ne marche pas si je dis ça comme ça, ce qui est étrange car dans le futur quand on parlera des films de la décennie 2080, comment dira-t-on ? Bref je m’égare !Dans les années 2010, c’est un petit peu la case « film original Netflix » qui a pris ce rôle. Ce qui est dommage ma foi car il se peut que des gens ratent des films originaux Netflix vraiment très sympas à cause d’un avis préconçu. Du coup je lançais le film dont nous allons parler ces prochaines lignes plutôt optimiste ! Après tout, nous avions Duncan Jones derrière la caméra quand même. Le fils de David Bowie (ce n’est pas une blague, il s’agit réellement de son fils) a une filmographie qui est loin d’être déplaisante ! Très bien, Warcraft n’était pas le film le plus glorieux du monde, nous sommes d’accord. Mais il nous a aussi proposé Moon et Source Code qui sont deux films que j’aime beaucoup personnellement.Sobrement intitulé Mute, le casting me plaisait donc j’étais intrigué ! Mais assez parlé de ce que j’attendais du film, parlons plutôt de ce que j’en ai pensé !