La Coalition a promis de nouveaux succès pour Gears of War 4 à venir avec la mise à jour de mars. Bien que les détails de la mise à jour proprement dite n'aient pas encore été dévoilés, le développeur avait planifié d'inclure une mise à jour de style Succés Old School Seriously dans la liste. Les détails de cette réalisation ont été finalisés, et ils ne sont pas ce que le développeur avait prévu à l'origine.car l'accomplissement est censé être "un nouvel objectif pour les joueurs qui s'intéressent aux réalisations". Selon TC Octus, membre de l'équipe communautaire, cela est dû au fait que l'équipe a reçu beaucoup de plaintes au sujet du nombre de mises à jour précédentes qui pourraient être débloquées rétroactivement, ne laissant rien aux joueurs dévoués.Les détails de réalisation du succès ont changé depuis leur première proposition. A l'origine intitulé Seriously Old School, le but était que les joueurs obtiennent 10.000 tués (et non pas rétroactive), mais avec de nombreux joueurs ayant déjà mis dans le temps de jeu important depuis la sortie du jeu en Octobre 2016, plusieurs ont pensé que c'était trop à attendre des joueurs dans le futur.Pour le moment, c'est la seule réalisation pour laquelle nous avons des détails, bien que l'équipe ait déjà assuré les joueurs qu'il n' y aura plus de succès en campagne.Quelques-uns des nouveaux succès seront basées "autour du rôle des joueurs dans chaque classe de Horde , tout en encourageant les joueurs à utiliser leurs classes de Horde correctement. Lorsque nous obtiendrons plus de détails sur ces réalisations au-delà , ainsi que la mise à jour elle-même, nous vous tiendrons au courant.Pour rappel a l'heure actuel Gears of War 4 compte 123 succès pour un Gscore de 2500 G