Petite mise à jour des distributions en cours pour Pokémon Soleil/Lune et Ultra Soleil/Ultra Lune.Je rappelle tout d'abord qu'actuellement se déroule la première distribution de l'année légendaire Pokémon. Celle ci permet d'obtenir, via un code à obtenir à Micromania, Palkia ou Dialga en fonction de votre jeu. Celle ci durera jusqu'au 28 février. Plus d'infosLa prochaine distribution débutera le 1er mars et vous permettra de mettre la main sur Regigigas ou Heatran. Comme pour Palkia/Dialga, leur obtention se fera en fonction du jeu, Regigigas pour Soleil/Ultra Soleil et Heatran pour Lune/Ultra Lune. La distribution s'effectuera cette fois ci via le Nintendo Network (via internet donc).J'en profite aussi pour rappeler que Magearna est toujours disponible à la distribution via QR pour Pokémon Soleil/Lune mais aussi Pokémon Ultra Soleil/Ultra Lune. Pour ceux qui auraient oublié voici le QR de Magearna :Il vous faudra avoir battu la ligue pour pouvoir recevoir le Pokémon. Vous pourrez ensuite le récupérer près de l'antiquaire du centre commercial d’Ekaeka (la ou se trouve aussi l'Entraînement Ultime).Un autre Pokémon est lui aussi toujours disponible via QR Code et cela uniquement pour Pokémon Ultra Soleil/Ultra Lune. Il s'agit du Pikachu portant la casquette de Sacha. Le QR Code :Vous pourrez le récupérer via un livreur à côté de la caravane à la Plaine des Pikachu sur l'ile d'Akala.Partons maintenant vers le reste de l'actualité Pokémon. Tout d'abord on a appris ce mois ci via les scans du dernier CoroCoro que Lugia serait la star du prochain film Pokémon :Le 21e film Pokémon est prévu pour cette année (juillet) au Japon. Et juste pour la plaisir, le petit teaser diffusé courant décembre par la Pokémon Company :A noter aussi que le twitter Pokémon nous donne rendez vous le 27/02 pour fêter l'anniversaire de la série via un. Peut être d'autres infos sur le film à venir ? Nous verrons d'ici la.Ainsi se termine ce point sur l'actualité Pokémon.J'en profite aussi pour vous dire que je dispose d'un code permettant d'obtenir Palkia ou Dialga. Comme d'habitude, il vous suffit de dire "je participe" dans les commentaires pour avoir une chance de le remporter. Je donnerais le nom du gagnant dans la soirée (au plus tard demain matin).J'ai aussi fait le tour de mes boites et il me reste 5 Rocabot Jovial Tempo Perso (talent pour obtenir Lougaroc Forme Crépusculaire) ainsi que 4 Hypotrempe Modeste Glissade. Ils disposent de 4IV minimum (un Rocabot 5IV imparfait et un Hypotrempe 5IV parfait). Si vous êtes intéressé, dites le moi dans les commentaires.