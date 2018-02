Sommaire

Le Futur du Kaomax

Nous avons entendu les réactions des joueurd autour du Kaomax et de l'impact qu'il peut avoir sur les matches .



Bien que nous pensons que le Hammerburst est dans un son rôle en tant que fusil puissant à plus longue portée, nous convenons qu'il devient trop efficace au-delà de son but prévu quand il est dans les mains de plusieurs joueurs.



Ainsi, à partir de notre mise à jour de mars, le Hammerburst ne sera plus une arme de chargement ! Au lieu de cela, vous trouverez maintenant le Hammerburst comme une arme de ramassage secondaire sur une variété de cartes comme le Markza, Boltok, Overkill et Retro.



Nous pensons que c'est la meilleure façon de garder le Hammerburst une arme viable qui ajoute à la méta du jeu, tout en limitant le nombre de joueurs d'une équipe qui en ont à leur disposition. Nous fournirons une liste complète des cartes où le Hammerburst apparaîtra, ainsi que tous les échanges d'armes qui en découlent, avec notre annonce de la mise à jour de mars.

Mise a jour des pénalités d’abandon

La semaine dernière, nous avons lancé un certain nombre de changements visant à punir plus sévèrement les personnes qui ont quitté les parties et les joueurs l'AFK, ainsi qu' à décrire nos plans futurs pour de nouvelles pénalités fondées sur le crédit.



Nous introduisons ces mises à jour graduellement pour surveiller la réaction et l'impact de nos joueurs afin de nous assurer que chaque mesure que nous prenons est un pas en avant. D'après les premiers commentaires reçus, nous apporterons d'autres changements ce vendredi 23 février à notre fonction Rejoindre.





Nous continuerons de surveiller ces changements et d'écouter vos commentaires au fur et à mesure que nous réfléchirons aux prochaines étapes de la lutte contre l'abandon .

Armored Kantus

Le Pack Kantus blindé est de retour au magasin ce week-end!

Récompenses de la saison 2

Les récompenses de la saison 2 ont commencé à se déployer progressivement aujourd'hui. Au cours des 7 prochains jours, plus de skins d'armes apparaîtront à partir de chaque set selon votre emplacement.



Afin de remédier à certaines peaux manquantes signalées, nous avons mis en place un fil de support officiel pour réclamer les skins manquants qui sera ouvert jusqu'au 4 mars. Nous ne serons pas en mesure de garantir les récompenses Skin Rewards manquantes au-delà de ce point. Si vous avez l'impression que vous manquez une saison ou une peau de récompense Challenge Reward Skins, veuillez l'afficher ici

Compétitive Beta 2.6

Le temps est venu de passer à la phase suivante de la Beta Compétitive!



Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la Competitive Beta est une variante d'accordage spéciale qui nous permet de tester les mises à jour de en parties Competitive . Nous avons testé progressivement les changements pour recueillir des commentaires sur leur impact individuel sur le méta global.



Nous avons pris Ryan Cleven (Multiplayer Design Director) pour donner un aperçu de ce à quoi s'attendre lors du prochain round de la Compétitive Beta:



Salut Ryan! Nous sommes sur le point de passer à la phase suivante de la Beta Compétitive. Quel est l'objectif de cette phase?



Ryan Cleven: Cette phase, nous nous concentrons principalement sur les armes secondaires. Nous avons également regardé un peu les armes centrales pour voir si nous pouvons apporter plus de stratégies avec quelques petites modifications.



Il y avait quelques armes comme l'Overkill et le Dropshot que les joueurs n’utiliser pas en stratégies en escalade. Nous avons senti qu'il y avait une opportunité d'ouvrir de nouvelles stratégies et de nouveaux styles de jeu avec de légers changements secondaires - nous avons donc testé les changements en interne jusqu' à ce que nous ayons senti qu'il y avait de nouvelles opportunités potentielles sans briser le jeu.



En gardant cela à l'esprit, comment chacune de ces armes secondaires changent-elles avec cette bêta compétitive?



Ryan Cleven: L'Overkill est conçu pour être une arme défensive beaucoup plus forte, la poussant davantage vers sa conception comme fusil de chasse de soutien - remplaçant souvent la Lancer pour le joueur qui la ramasse. Nous avons réduit le nombre de munitions de récupération de 16 à 12, mais en retour, nous avons considérablement augmenté sa portée effective. Nous l'avons aussi ajouté à la liste des armes centrales, donc, comme le Longshot, il peut être placé comme une arme centrale ou .



Avec l’exécuteur , nous avons modifié l'arme pour permettre aux joueurs de fermer plus de meurtres. Il y a 10 tours de plus dans le magazine, ce qui donne au joueur un peu plus d'occasions de descendre des ennemis à bout portant. Il a également un léger lustre dans les dommages de coup de tête pour lui donner une plus grande diversité dans l'effet de compétence.



Le Markza a été ramené à une version antérieure, où nous avons réactivé la prise de tête tue .



Le Dropshot a eu une autre cartouche ajoutée à la capacité de munitions sur le ramassage - jusqu' à quatre des trois précédents. Nous pensons que cela le met sur un pied d'égalité avec les deux Boomshot ronds pour la puissance. Le



Dropshot conserve toujours un caractère distinct, mais c'est maintenant une arme qui est beaucoup plus importante à combattre.



Quel impact pensez-vous que cela aura sur la méta escalade?



Ryan Cleven: Le but de ces changements est de faire en sorte que la composition de l'équipe compte. Nous avons vu que certaines équipes maîtrisaient vraiment la mécanique de base de Gears et que beaucoup de leurs stratégies de rotation ont été mises en place, donc nous voulions ajouter un niveau de compétence supplémentaire auquel les équipes doivent s'adapter.



Cela signifie que le placement d'une arme secondaire, le suivi et l'adaptation de vos rotations en fonction de la situation actuelle seront des compétences importantes pour les équipes . Nous espérons voir les équipes développer des stratégies spécialisées pour pousser ou contrer certains placements secondaires qui créeront de la place pour de nouvelles stratégies excitantes pour les joueurs et les téléspectateurs.



Quand allons-nous les introduire comme paramètres finaux de la compétition?



Ryan Cleven: Comme d'habitude, nous introduirons ces changements dans une playlist de développeur Beta et dans un match privé sous Competitive 2.6 afin que les joueurs puissent donner leur avis.



Une fois que nous nous sentirons confiants dans cette direction, nous lancerons le tout en compétitif . Nous voulons également être attentifs à nos événements Esports et ne pas changer les valeurs par défaut trop proches d'un grand événement.



Nous sommes toujours en train de fixer une date limite pour la mise en ligne de la liste de lecture Competitive Beta .. Restez à l'affût des nouvelles ainsi que des notes de patch complètes pour la sortie.

Une Mise a jour pour le système compagnon

Au début de cette semaine, nous avons lancé une mise à jour de notre GearsofWar.com Card Companion avec quelques caractéristiques de qualité !



Détruire tous les doublons

Créer plusieurs cartes

Rebut Cartes multiples



Essayez-le ici maintenant!



https://gearsofwar.com/en-us/cards/my-cards



Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Web What's Up de la semaine dernière.

Voici le sommaire du Quoi de neuf de cette semaine!Jetez un premier coup d'oeil à la prochaine version Compétitive de la Beta 2.6Les récompenses de la saison 2 commencent aujourd'huiLa mise à jour de Card Companion lancée avec Destroy All Duplicates et plus encore!Armored Kantus Gear Pack revient ce week-endIl reste encore beaucoup de temps pour profiter de l'Année de la Horde des Chiens, mais aujourd'hui (jeudi 22 février) marque le dernier jour où vous pouvez attraper le Midnight Omen Exécuteur ou Boomshot de chaque fin de Horde Assure-toi d'avoir un peu de temps ce soir si tu veux attraper l'un de ces Skins.En parlant de skins, il y a encore des récompenses quotidiennes de skin d'arme à collectionner juste en ouvrant une session sur Gears of War 4. Retrouvez un skin d'arme de chien tous les jours jusqu'au 1er mars.T.C