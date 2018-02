Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Reikon Games

Genre : Action/Twin Stick Shooter

Disponible sur PC/PS4/XOne

Moteur : Unreal Engine 4

Mise à jour gratuite : "Annihilation"

-Un mode arène

-Des classements en ligne

-Un assortiment de tenues et d'exécutions

-Des ajustements de gameplay



Pour les versions PS4/XOne, cette mise à jour rajoute la mise à jour

Savage Update qui été disponible uniquement sur PC, elle comprends :

-Un mode speedrun

-Nouvelles armes

-Nouvelles exécutions d'adversaire

-Nouveaux habits

-2 nouvelles musiques