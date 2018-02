Ligue Europa - 16e de finale retour

Villarreal CF - Olympique Lyonnais 0-1 (1-4 en score cumulé)

But : Traoré (85e) pour l'OL.





LE FAIT DU MATCH



Après une première mi-temps globalement dominée, l'OL est mis sous pression en début de deuxième et se met à opérer en contre. À la 56e, Mariano Diaz en joue un très mal en oubliant Depay qui s'était démarqué sur la gauche, mais Tanguy Ndombélé récupère dans la foulée et parvient à servir Fekir dans le dos de la défense adverse. Seul face à Asenjo, le meneur de jeu Rhodanien le dribble mais, déporté sur la droite, il ne parvient pas à donner assez de force à sa frappe. Bonera parvient ainsi à sauver sur sa ligne, mais Depay a bien suivi et reprend à bout portant, d'un tir encore contré par Bonera, du dos. À l'heure de jeu, la plus grosse occasion de la rencontre est ratée par l'OL, qui n'en fera heureusement pas les frais...





LE BUT



0-1 (85e) : suite à une grosse phase de possession, Houssem Aouar, entré quelques minutes plus tôt, profite de sa fraîcheur pour franchir le premier rideau défensif balle au pied, avant de servir Fekir à la limite du hors-jeu, entre Gaspar et Alvaro. De nouveau seul face à Asenjo, l'international français choisit l'altruisme et décale sur sa droite Bertrand Traoré, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.





L'HOMME DU MATCH : TANGUY NDOMBÉLÉ



Remplacé à la 77e par Houssem Aouar, il a fini sur les rotules et c'est bien normal. Grâce à sa bonne technique (4 dribbles, 90% de passes réussies) et son gros volume de jeu (59 ballons touchés), il a permis de briser les lignes adverses et d'apporter le surnombre en attaque, pendant que Lucas Tousart s'est astreint à un intense travail de récupération devant la défense. Son principal fait d'armes, une passe presque décisive pour Nabil Fekir peu avant l'heure de jeu (voir plus haut).





LES NOTES DE L'OL



Lopes (6) - Rafael (6), Marcelo (6), Morel (5), Mendy (3) - Tousart (7), Ndombélé (7) - Traoré (4), Fekir (6), Depay (4) - Mariano (4).

Si je croise Mariano et Memphis sur Lyon...

Petit message pour les Spanish qui nous ont pris de haut et qui n'ont pas du tout aimé de tomber sur plus fort qu'eux(ou moins mauvais c'est au choix).