News





La saga Ys débarque sur Xbox One avec Ys Origin !

C'est l'annonce invraisemblable du jour et pourtant elle est belle et bien réelle. DotEmu vient d'annoncer aujourd'hui sur Xbox One l'excellent Ys Origin , spin-off de la célèbre saga se déroulant plusieurs siècles avant le tout premier Ys . Le titre, déjà disponible en Français sur PlayStation 4, PS Vita et Steam, sortira ce printemps sur Xbox One , sans plus de précisions.



Voici d'ailleurs un aperçu du jeu, via DotEmu :

Après une invasion démoniaque dévastatrice, les déesses jumelles utilisent leur magie pour ramener en toute sécurité les habitants du légendaire Ys dans le ciel. Pendant que les démons s'activent à construire la tour du diable pour atteindre la nouvelle demeure des humains, les déesses disparaissent subitement. En tant que puissant guerrier ou magicien rusé, vous devrez chercher les déesses et défaire vos ennemis dans la fameuse tour du diable. Avec votre épée et vos sorts puissants, pouvez-vous bannir à tout jamais le mal de la terre de vos ancêtres ?



Avec son histoire captivante, sa bande-son épiques et ses combats qui le sont tout autant, Ys Origin demeure encore aujourd'hui l'un des meilleurs Action RPG de tous les temps.