Tactical RPG





Les versions PS4, PS Vita et Switch de God Wars : The Complete Legend débarquent en occident !

God Wars : The Complete Legend , la "version définitive" de God Wars : Future Past incluant le jeu de base, la nouvelle grosse extension nommé "Legend of Yomi", les extensions déjà sorties et bien plus encore, débarque très prochainement en Amérique du Norf et en Europe sur la Switch de Nintendo. Le Tactical RPG développé par Kadokawa Games sortira cet automne sur Switch, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son éditeur NIS America .



NIS America a également confirmé qu'ils allaient publier l'extension "Legend of Yomi" et les autres mises à jour des versions PlayStation 4 et PS Vita de God Wars : Future Past . Au Japon, God Wars : The Complete Legend sortira sur PlayStation 4, PS Vita et Switch. La fenêtre de sortie du jeu par contre n'a toujours pas été annoncée, mais cela ne saurait tarder.



Voici d'ailleurs un résumé du jeu, via NIS America :

À propos du jeu :



God Wars : The Complete Legend est un Tactical RPG qou l'on explore l'histoire indicible du Japon à travers le thème du folklore et des combats tactiques. Les joueurs découvriront les histoires traditionnelles de l'origine du Japon via le point de vue de trois nations belligérantes, le tout avec un vaste éventail d'options tactiques pour développer des stratégies à partir d'une myriade de classed de personnages et d'équipements, le tout sur des maps innovantes et stimulantes.



God Wars : The Complete Legend mettra en vedette tout le contenu et les DLC de God Wars : Future Past , ainsi qu'un tout nouveau personnage nommé Orihime et la "Légende de Yomi", un nouveau donjon qui décrira l'histoire de la princesse Kaguya sur pas moins de cinquante stages ! La Légende de Yomi comprendra le prince de Hyuga, Momotaro, les autres personnages jouables du jeu de base e de multiples fins. God Wars : The Complete Legend proposera également des changements améliorant le gameplay et qui feront de God Wars : The Complete Legend la version définitive du jeu. Les possesseurs de God Wars : Future Past sur PlayStation 4 et PS Vita pourront également jouer au DLC "Legend of Yomi" en l'achetant sur le PlayStation Store et pourront également profiter des mises à jour gratuites.



À propos de l'histoire :



Il y a fort longtemps, il y avait une belle terre composée de trois nations : Fuji, Izumo et Hyuga. Cette terre s'appelait Mizuho. Les habitants de Mizuho détestaient les conflits, honoraient leurs esprits ancestraux et vivaient en harmonie avec la nature. Cependant, au fil du temps, ils ont commencé à cultiver, forger et utiliser du métal, mener des guerres, détruire la nature et commencé à négliger d'honorer leurs esprits ancestraux. Entre-temps, divers endroits de Mizuho ont souffert de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Afin d'arrêter une éruption destructrice, la reine de Mizuho, à savoir Tsukuyomi, sacrifia sa fille bien-aimée Sakuya à la montagne, confina son autre fille Kaguya dans une prison de bambou en cas de catastrophes futures, puis disparut. Treize ans plus tard, la princesse Kaguya est devenue une belle femme et son ami d'enfance, Kintaro, la sauve lors d'une émeute. Elle se làve contre son destin (qui est celui d'être également sacrifiée) et afin de suivre son propre chemin, ils s'échappent tous les deux de Fuji et traversent tout Mizuho pour découvrir la vérité qui se cache derrière la terrible décision de Tsukuyomi.



Principales caractéristiques :



* Un conte ancré dans la tradition Japonaise - Entrez dans un Japon comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et découvrez la merveille qui à captivé les orateurs, conteurs et toute une génération de personnes. Découvrez leurs histoires et rencontrez les dieux de Myriad.



* Une richesse au niveau de la tactique et la personnalisation - Personnalisez 14 personnages jouables ayant plus de 30 classes, 400 compétences et plus de 250 pièces d'équipement uniques, tout en façonnant votre groupe de manière à pouvoir affronter chaque nouveau défi.



* Des visuels d'un autre âge - Inspirée par la peinture à l'encre traditionnelle Japonaise et l'art de la sculpture faite au bois, l'oeuvre qu'est God Wars transportera les joueurs à une époque remplie de mythologie et d'émerveillement.



* La Légende Complète - Découvrez plus de 100 heures de nouveaux contenus via la Légende de Yomi, ainsi que l'histoire complète de God Wars : Future Past , ainsi que ses DLC et toutes les mises à jour de ses mécaniques de jeu vous permettant de perfectionner votre stratégie.