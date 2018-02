Après le A et le B vient le ... C, oui, exact, bien vu jeune homme là-bas au fond !Même principe (ou presque) que précédemment, parce que le jeu continue messieurs et messieurs, devinez de quel jeu il s'agit correspondant à la lettre C !N'oubliez pas qu'il vous faut trouver le nom du jeu dans sa version française ou du moins européenne (je vais pas vous embêter à me citer le nom japonais parce que pour certains jeux, c'est la galère, avouons-le) mais aussi le nom de la console sur lequel on peut trouver le jeu en question. Si jamais le jeu est disponible sur plusieurs consoles, citez au moins un de ces supports !Et pour varier un peu les plaisirs, cette fois-ci, vous avez la possibilité de deviner à partir d'un screenshot volontairement truqué.