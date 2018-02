Bande annonce

2013Réalisé et écrit par :Lana et Andy Wachowski(La trilogie : Matrix)Tom Tykwer(Le Parfum, histoire d'un meurtrier)Avec : Tom Hanks / Halle Berry / Susan Sarandon / Hugh GrantÀ travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement…Un film alambiqué comme rarement.Un mélange des genres qui va de film de science-fiction à thriller.Très peu d'action (même si le montage de certaines séquences durent quelque secondes, alors qu'elles sont importante) au profit d'une narration (avec des forts accents philosophiques...parfois un brin naïve), qui prend son temps, au demeurant complexe.Comme souvent avec les Wachowski, l'univers est riche (parfois à l'étouffement...), mais qui reste longtemps gravé dans votre tête.Le genre de film à voir au moins une seconde fois pour comprendre toutes les subtilités.Il fut un échec commercial au USA...