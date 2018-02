Ligue 1 - 26ème journée

LOSC Lille - Olympique Lyonnais : 2-2 (0-2)

Buts : Pépé (65ème) et Araujo (82ème) pour le LOSC ; Traoré (21ème et 44ème) pour l'OL.





LE FAIT DU MATCH



L'OL baisse le pied. L'OL rentre aux vestiaires après une première mi-temps globalement maîtrisée. Deux buts d'avance, des Lillois sans idées après le coup reçu lors du premier but : les Lyonnais semblent lancés vers une victoire tranquille... trop tranquille. Les hommes de Bruno Genesio laissent Araujo et Pépé pénétrer, avancer tenter... et égaliser inexplicablement au vu des cruelles difficultés éprouvées pendant la première période.





LES BUTS



0-1 (21ème) : Traoré refroidit le LOSC, mais quelle erreur de Maignan ! Lancé sur son côté gauche, Memphis rentre dans la surface, part à droite, part à gauche et tente une frappe écrasée. Facile pour Maignan... trop facile, même, le portier relâche le ballon de manière inexplicable. Les défenseurs sont apathiques, Bertrand Traoré jaillit pour pousser la balle au fond.



0-2 (44ème) : Le doublé pour Traoré ! Lucas Tousart effectue un énorme démarrage sur le flanc gauche, où Edgar Ié ne fait que le regarder passer. Le milieu pénètre dans la surface, remet en retrait à Jordan Ferri. Le Lyonnais contrôle et sert Bertrand Traoré dont la frappe en pivot laisse Maignan sur place.



1-2 (65ème) : Le LOSC revient à une longueur ! Lancé côté gauche, Luiz Araujo accélère, repique, pénètre dans la surface et remet en retrait : Lebo Mothiba laisse le ballon à Nicolas Pépé. Lancé face au but, l'ailier ouvre son pied gauche pour placer une frappe à ras de terre au ras du poteau d'Anthony Lopes.



2-2 (82ème) : Araujo remet le LOSC à hauteur ! Après un corner, Nicolas Pépé trouve Luiz Araujo aux vingt-cinq mètres. Avec un peu d'élan, le Brésilien envoie une superbe frappe à ras de terre. La défense est transpercée, Anthony Lopes aussi : le LOSC revient, incroyable !





LES NOTES



LOSC : Maignan (4) - Ié (3), Soumaoro (6), J.Alonso (5.5), Ballo-Touré (5) - Amadou (6), Thiago Maia (5), Thiago Mendes (5) - Pépé (6.5), Mothiba (4), El Ghazi (non noté) puis Araujo (7.5).



OL : Lopes (7.5) - Rafael (6), Diakhaby (5.5), Morel (6), Marçal (5.5) - Ferri (6.5), Tousart (6), Ndombele (6) - B.Traoré (7.5), Mariano Diaz (6.5), Memphis Depay (6.5).