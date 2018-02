84 numéros de VGM et pas un seul mot surFaut dire que si on prend dix minutes, le temps de faire une petite liste de jeux et des OST intéressantes qui en découle, on se rend compte de la variété incroyable de ce qui nous attend. Si bien que même les plus évidents et les stars de notre loisir favoris passent presque au second plan.. Amalgame culturel improbable qui se questionne sur l'avenir incertain d'un monde de plus en plus régi par les nouvelles technologies,. Muni d'une mise en scène digne des meilleurs blockbuster hollywoodiens d'hier et d'aujourd'hui, de graphismes époustouflants, d'un gameplay souple et plein de possibilités et enfin d'une bande-son fantastique, la production de Hideo Kojima a marqué le jeu vidéo tout entier.Initialement composé par(qui en vérité n'a pas fait grand chose de mémorable avant Metal Gear Solid, quelquesen partenariat avec Masahiro Ikariko et Motoaki Furukawa,avec là encore plein d'autres compositeurs...), le main theme de Metal Gear Solid a fait polémique. En effet, récemment accusé de plagiat, il se trouve que la production d'Iwase ressemble à s'y méprendre à la neuvième partie de. La vérité éclata un peu avant la fin du développement de Metal Gear Solid 4 si bien que Konami et Kojima Productions durent renoncer à utiliser ce main theme devenu récurrent dans la série.Cette version présente dans Metal Gear Solid 2 est arrangée par, compositeur venu du 7ème art dans l'optique de rendre le jeu plus cinématographique tant dans sa mise en scène que dans son approche sonore.Et que dire, polémique mise à part (parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas du pur plagiat à la note près, faut pas abuser, y'a eu un sacré boulot derrière, en terme de rythme, d'instrumentation, d'harmonie...) si ce n'est qu'il s'agit d'une des meilleures musiques issues d'un jeu vidéo ?Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'épiloguer dessus toute la soirée. Bonne écoute, bons frissons, bons souvenirs, bons jeu si ça vous a donné envie de relancer le chef d’œuvre de Kojima...