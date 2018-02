Bande annonce

2009Réalisé par : John Woo(Le Syndicat du crime / The Killer / Une balle dans la tête / À toute épreuve)Avec : Tony Leung Chiu-wai(Une balle dans la tête / À toute épreuve / Cyclo / In the Mood for Love / Hero / Infernal Affairs / 2046 / The Grandmaster).Ce film relate un épisode de l’histoire des Trois Royaumes, un roman chinois : la bataille de la Falaise rouge.L’association d'un réalisateur et d'un acteur culte qui ont déjà marqué l'histoire du cinéma Chinois...Ce film marque le retour de John Woo dans son pays natal.