(en attendant une éventuelle vidéo avec la mise à jour)Taille du jeu Switch : 7469,01 MB / Mise à jour : ?- Résolution de l'image affinée- FPS stabilisé- Cinématiques d'ouverture visuellement améliorées- Qualité de texture accrue dans des zones spécifiques- Augmentation de la distance de vue- Correction d'un problème avec la densité du feuillage, les ombres et les distances- Amélioration de la distance et de la qualité de l'ombre- Optimisation de la physique des capes et des cheveux du garçon- Mise à jour de l'éclairage- Mise à jour de la qualité des arbres

posted the 02/17/2018 at 08:35 AM by nicolasgourry