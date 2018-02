Sommaire

Week End XP X2!

Profitez de Globale Double XP dans tous les modes de jeu du vendredi 16 février au 19 février. C'est l'heure du prochain Re-Up!

L'année du Chien

Nous célébrons l'Année du Chien avec un événement Horde Madness qui met l'accent sur le chien d'attaque du Swarm, le Pouncer. Préparez-vous à une surcharge de Pouncers et de Juvies avec des fortifications affaiblies pendant que vous vous battez pour survivre aux 25 vagues sur des difficultés normales ou démentes .



Vous pourrez gagner des Skins d'armes Midnight Omen en tant que Horde Boss Loot Drop à la fin de la vague 25 - seulement jusqu'au 23 février!



En réponse aux commentaires de la communauté, chaque Horde - normale ou dément - garantit un Skin d'arme Midnight Omen. De plus, seulement deux d'entre eux seront disponibles cette fois-ci pour réduire les risques de trouver un double - le Midnight Omen Enforcer et Boomshot.

Récompenses quotidiennes pour l'année du chien

Tu croyais que c'était tout? Non! Non! Nous offrons une prime pour l'année pour avoir les Skin's darmes tous les jours du 16 février au 1er mars.



Nous offrirons également un bonus de 48 heures de première victoire du jour comme point de départ et d'arrivée. Accumulez 800 crédits (au lieu de 200) pour votre première victoire le 15 février, et 600 crédits pour votre première victoire le 1er mars.

Double Classe XP permanent

Comme dernier bonus ajouté à nos mises à jour, tout au long de décembre et janvier, nous avons activé la Double Classe XP pour aider les joueurs à augmenter le niveau de leurs Classes plus rapidement et prendre plus de compétences dans le combat. Nous avons maintenant décidé de laisser la Double Classe XP pour toujours comme nouveau gain d'XP par défaut de la Classe XP.



Avec Double XP ce week-end, cela signifie que vous gagnerez 4x plus d'expérience que l'ancien tarif Classe XP!

Heures supplémentaires pour le Thrashball Gear Pack

Le Thrashball Gear Pack est de retour dans Gears of War 4 pour ce week-end. Thrashball Cole et Drone se trouvent disponible ainsi que 2 skin's d'armes Thrashball Team. WOOO!

Une Mise a jour pour le système compagnon

Détruire tous les doublons

Carte Compagnon vous permettra de facilement Détruire tous les doublons par catégorie avec un simple clic de bouton, vous montrant combien de cartes seront détruites et pour quelle valeur de la ferraille.

Créer et détruire des cartes Multiple

vous permettra maintenant de créer ou de détruire individuellement des multiples de cartes pour les primes et les compétences.



Si vous créez des cartes, vous pouvez maintenant créer un nombre quelconque de multiples jusqu' à concurrence de vos capacités de rebut maximales. Si vous détruisez des Cartes, nous vous montrerons en direct dans l'interface combien de Ferraille votre montant multiple choisi vaut.



Restez à l'écoute de nos chaînes Facebook et Twitter pour les actualités de la semaine prochaine.

La bataille contre le Rage Quit

Classement



Minuterie d'exclusion précédente: 300 secondes (5 minutes)

Minuterie d'exclusion actuel (3 minutes)



Social

Minuterie d’exclusion précédente: (2 minutes)

Minuterie d'exclusion actuel : (1 minute 30 secondes)

