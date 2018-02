Visual Novel (tout publique)

L'éditeur PQube est visiblement en forme en ce moment, puisque après avoir annoncé en Europe et en Français Song of Memories , ils viennent cette fois-ci d'annoncer en Amérique du Nord et en Europe Muv-Luv et Muv-Luv Alternative sur PS Vita, que ce soit en boîte et en dématérialisé. Ces deux Visual Novel sortiront cet été en VOSTA , sans plus de précisions.



Voici d'ailleurs un résumé des deux jeux fourni par PQube :

Muv-Luv !



La fameuse saga de roman visuel la plus acclamée de tous les temps remaniée récemment débarque sur PS Vita et ce officiellement en Anglais pour la première fois ! Une histoire d'amour interdimensionnelle qui passera telle une montagne russe d'une romance dans un lycée à un profond désespoir, proposant un grand final dans un univers science-fiction et ce dans des proportions épiques.



Takeru est un lycéen modeste venant d'une école également modeste et dont le monde entier sera chamboulé un matin lorsqu'il se réveillera aux côtés d'une héritière de l'un des plus grands conglomérats internationaux du monde. Cette fille se prénomme Meiya, et bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré auparavant, insistera sur le fait que les deux sont destinés l'un envers l'autre. Ce sera d'ailleurs au grand dam de son amie d'enfance Sumika, la fille voisine qui a toujours eu des sentiments pour lui, qui se rendra également compte que si elle n'agit pas assez vite, elle pour définitivement le perdre et ce pour toujours. Tout ceci soulève une question : mais qui est réellement Meiya ? Et ses sentiments qu'éprouve Takeru envers Sumika sont-ils aussi profonds qu'il ne le pensait ? En fin de compte, il devra décider entre la fille qui était à ses côtés contre vents et marées, où bien cette étrangère qui prétend qu'ils sont liés par le destin...



Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire.



Découvrez la suite dans Muv-Luv Unlimited , qui est la seconde partie de Muv-Luv !

Muv-Luv Alternative !



La fameuse saga de roman visuel la plus acclamée de tous les temps remaniée récemment débarque sur PS Vita et ce officiellement en Anglais pour la première fois !



Muv-Luv Alternative est un récit épique sur un fond de conspirations politiques, d'espionnage international, de menaces alien, de causalité quantique, de réunions aussi amères que douces, de modification génétique et bien plus encore. Gloutons de la punition, réjouissez-vous, car une fois que ça roule, il n'y a pas de freins sur le train de la douleur.



Trois années se sont écoulées depuis le jour ou Takeru, un lycéen Japonais sans aucune méfiance, s'est soudainement réveillé dans un monde qui ne se révèle pas être le sien. Une réalité alternative déchirée par la guerree et dans laquelle l'humanité est au bord de l'extinction. Comme ce conte arrive vers une fin désespérée, une fois de plus il se réveille dans sa chambre d'enfance. Pas dans son monde, mais de retour dans un enfer dont il avait été recraché trois ans auparavant. Est-ce que cette fois-ci, Takeru pourra utiliser ses connaissances pour changer le destin ?