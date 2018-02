Europa League - 16e de finale aller

Olympique Lyonnais - Villarreal CF : 3-1 (0-0)

Buts : Ndombélé (46e), Fékir (49e) et Depay (82e) pour l'OL ; Fornals (63e) pour Villarreal.





LES BUTS



1-0 (46e) : le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été donné depuis 35 secondes et Ndombélé ouvre le score. L'ancien milieu de terrain amiénois conclut de la tête une action initiée par Fekir et Traoré, en reprenant une première tête de Mariano sur un centre de Rafael.



2-0 (49e) : sur une action chaude dans la surface lyonnaise, Jérémy Morel dégage son camp en relançant parfaitement pour Mariano. L'attaquant, en feu depuis la reprise, laisse intelligemment passer le ballon au-dessus de lui et prend de vitesse Alvaro, avant de le mystifier d'une feinte de frappe, quarante mètres plus loin, à l'approche des buts espagnols. Sa frappe est alors repoussée par Asenjo, mais Fekir a bien suivi et termine le travail d'une frappe du gauche dans lucarne opposée. Lyon fait le break !



2-1 (63e) : sur la gauche, Cheryshev élimine trop facilement Marcelo et change le jeu à l'opposé. Trigueros laisse passer entre les jambes et le ballon parvient à Fornals. Le numéro 8 du sous-marin jaune contrôle et frappe si fort que le cuir, bien que freiné par Lopes, finit par rentrer dans les buts lyonnais.



3-1 (82e) : Marcelo intercepte un ballon très haut et tente de trouver Mariano d'une louche. Victor Ruiz intervient, mais donne le ballon plein axe à Depay, aux vingt-cinq mètres. Fraîchement entré en jeu (73e), le néerlandais décoche directement du droit une frappe qui vient se loger dans le petit filet d'Asenjo.





LES NOTES DE L'OL



Lopes (7) - Rafael (6), Marcelo (4), Morel (6), Marçal (3) - Tousart (6), Ndombélé (6) - Traoré (5), Fékir (6), Aouar (4) - Mariano (6).