Lire la critique de Black Panther

Lors de son introduction en tant que nouveau personnage dans Captain America : Civil War, une crainte était légitime : le voir se faire voler la vedette par la nouvelle incarnation de Spider-Man, lui aussi introduit dans Captain America : Civil War.Mais il n’en fut finalement rien. Et avec une bonne campagne marketing, les attentes autour de ce Black Panther commencèrent à se multiplier. Dernier chapitre du Marvel Cinematic Universe avant ce qui promet d’être un mastodonte parmi les mastodontes avec Avengers : Infinity War, il était temps de voir ce que le bougre made in Wakanda nous proposait !Avec le combo Ryan Coogler / Michael B. Jordan qui a déjà fait ses preuves dans Fruitvale Station et Creed qui revient pour ce Black Panther, mes attentes étaient aussi assez importantes. Est-ce qu’il délivre la marchandise ? Ne perdons pas plus de temps dans cette introduction peu intéressante et entrons dans le vif du sujet !