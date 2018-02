Kadokawa Games

C'était couru d'avance vu le teasing effectué paril y a quelques mois concernant de futurs ajouts pour leur Tactical RPGayant pour thème le Japon féodal. En effet,viennent tout juste d'annoncer un certainsuretsera une espèce de version GOTY de, sortiet proposera tout le contenu de ce dernier, mais également de nouveaux scénarios et personnages, un grand nombre de maps de combat et des améliorations de gameplay. Le nouveau scénario en question se nommeraet représentera le véritable destin de la princesseet ses compagnons. Ce contenu pourra d'ailleurs être acheté en tant que contenu téléchargeable pour les joueurs possédant déjàConcernant les bonus en question, il y aura une vitesse de jeu accélérée, une fonction d'aide complète, la possibilité d'utiliser huit personnages en combat au lieu de six auparavant, la limite des niveaux et skills débloquée, l'implémentation d'éléments de New Game +, les personnageset, de nouveaux épisodes scénaristiques, des fins multiples, de nouvelles musiques et un tout nouveau personnage nomméet dont le doublage sera assuré parVoici deux scans de basse qualité (en attendant mieux) :Tout en précisant qu'aucune fenêtre de sortie n'a été annoncée pour le moment...