GameCritik c'est mon émission consacrée au jeuxvidéo sur PassionJapan, vous retrouverez régulièrement des vidéo test, des critiques ainsi que des analyses. Pour la cette nouvelle émission, GameCritik se penche surDRAGON BALL FighterZ contient tout ce qui a fait de DRAGON BALL une série célèbre et adulée : des combats spectaculaires et des combattants surpuissants.En partenariat avec Arc System Works, le jeu reprend les graphismes de l'Anime pour un gameplay de combat accessible mais difficile à maîtriser.

Like

Who likes this ?

posted the 02/12/2018 at 05:21 PM by alchemist