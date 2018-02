Critiques

Lire la critique de Cinquante nuances plus claires

E.L. James va enfin arrêter de m’atteindre à travers le cinéma. Son absence de talent en tant qu’auteure ne va plus m’affecter dans une salle de cinéma. Et pour cette raison, je tiens tout de même à remercier Cinquante nuances plus claires. Je ne vais pas célébrer le film juste parce qu’il marque la saga, mais il obtient tout de même ce bon point.Bref, ne perdons pas une seule seconde à prétendre qu’il y a la moindre chance que le film soit ne serait-ce qu’un minimum intéressant et entrons directement dans le vif du sujet. Voici la critique de Cinquante nuances plus claires, regardons ce que cela vaut.