Ligue 1

Avant le Real Madrid mercredi en Ligue des Champions, tout va bien pour Neymar ! Porté par le Brésilien, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse de Toulouse (1-0) ce samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.Dès les premières minutes, les Parisiens monopolisaient le ballon et se procuraient une première occasion avec un tir de Kimpembe détourné à bout portant par Lafont ! Pourtant en difficulté, le TFC profitait d’un rush énorme de Gradel face à Alves pour répondre avec une tête de Sanogo captée par Areola. Malgré la maîtrise du ballon, le PSG peinait à faire le geste juste dans la zone de vérité et Mbappé butait encore sur Lafont.Avant la pause, le portier toulousain réalisait un miracle en s’interposant du pied sur un tir à bout portant de Neymar ! Dans la foulée, Lafont repoussait sur sa barre un corner frappé directement par Di Maria. Au retour des vestiaires, la domination du PSG s’accentuait et Neymar loupait une belle situation avec un tir trop croisé. Après un coup-franc de Neymar qui frôlait la lucarne de Lafont, le rythme de la partie chutait pendant plusieurs minutes.Puis sur un contre, Neymar, servi par Di Maria, fixait Yago avant de marquer sur une frappe détournée par Diop (0-1, 68e). Sonnés par cette ouverture du score, les Toulousains peinaient à réagir et Neymar, encore lui, était proche de doubler la mise, mais ses frappes heurtaient le poteau puis la barre de Lafont ! En gestion, le PSG conservait cet avantage au score sans forcer et empochait un succès mérité avant de défier le Real en C1.