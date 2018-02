animes

Crunchyroll.fr nous propose de découvrir en simulcast, l’anime DARLING in the FRANXX ep 5 vostfr. L'anime est une coproduction des studios A-1 Pictures (Seven Deadly Sins, Sword Art Online) et Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia). L'animé sera réalisé par Atsushi Nishigori (The IDOLM@ster), qui se chargera également du scénario avec Naotaka Hayashi (Robotics;Note). Masayoshi Tanaka (Toradora!, Your Name.) dessinera quant à lui le character design et Shigeto Koyama (Michiko & Hatchin) sera aux commandes du design des mecha.Histoire :Dans un lointain futur, le Terre est en ruines et l’humanité s’est retranchée dans une ville fortifiée mobile, Plantation. Un quartier est dédié à la formation de jeunes pilotes qui ne connaissent rien du monde extérieur. Leur seul but dans la vie est d’apprendre à piloter des robots, les Franxx, afin d’affronter un mystérieux ennemi géant mais invisibleCrunchyroll.fr nous propose de découvrir en simulcast, l’anime Citrus ep 6 vostfr. L'adaptation animée du manga Citrus de Saburouta sera réalisé par Takeo Takahashi ( Maoyu, Spice and Wolf ), et produit par le studio Passione. La série Citrus débutera en Janvier 2018, auJapon.Histoire :Yuzu est une jeune fashionista énergique et enthousiaste qui compte continuer à vivre pleinement sa vie de lycéenne. Seule ombre au tableau, elle n'est encore jamais tombée amoureuse. À cause du remariage de ses parents, elle se voit obligée d'intégrer un lycée très strict pour jeunes filles. Comment va-t-elle trouver un copain maintenant ? Alors qu'elle entame son premier jour de cours, pleine de frustration, elle fait la connaissance de Mei qui n’est autre que la présidente du conseil des élèves. Après s’être disputé avec cette dernière, elle la surprend en train d’embrasser un professeur. Une surprise qui ne sera pas la dernière de cette terrible journée… car en rentrant, elle apprend que Mei est… sa nouvelle sœur !Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle série The Ancient Magus Bride ep 18 vostfr (Mahô Tsukai no Yome). L'histoire est adaptée d'un manga de Koré Yamazaki, publié au Japon depuis 2013 par Mag Garden. L'anime est réalisé par Norihiro Naganuma est produite par WIT Studio (L'Attaque des Titans, Kabaneri of the Iron Fortress, The Empire of Corpses).Une préquelle, sous la forme de 3 OAV, raconte une histoire inédite (disponible en VOSTFR sur Crunchyroll).Histoire :Chise Hatori a 15 ans. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des temps… Il la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui annonce qu’à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit…