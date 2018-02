Que dire sur cet anime, une OST de folie, des persos très attachants, une animations folle dingue, et une très bonne mise en scène ! Et que c'est dur de devoir les quitter après seulement 26 épisodes, mais comme eux il faut savoir passer à autre chose à la fin!

posted the 02/10/2018 at 12:54 PM by bigboss18