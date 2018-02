Sommaire

Mardi Gras Pack

Un community Manager de Plus !

Salutations Gears!



Je suis Vectes, votre nouveau Community Manager, rejoignant Octus et Dana.



Je suis fan de la franchise Gears of War depuis le premier . Gears m' a fait acheter une TVHD peu de temps après avoir reçu ma Xbox 360. Mon personnage préféré est Dom - c'est le genre de gars que vous aimeriez appeler un ami, j'aime son sens de l'humour, sa grande loyauté envers Marcus et l’escouade Delta , prouvée par son ultime sacrifice.



J'ai travaillé dans l'industrie du jeu pendant 10 ans à travers différents jeux et éditeurs et c'est un honneur pour moi d'être de retour chez Microsoft, d'entrer enfin dans un studio de jeu, et de travailler sur l'un de mes jeux préférés de tous les temps.



En ce qui concerne le multijoueur Gears, je suis plus Horde que Versus - j'aime jouer avec mes amis, parler de notre journée tout en prenant des photos. Maintenant ne vous méprenez pas, je joue contre Versus mais j'ai vraiment besoin d'augmenter mon ratio K/D



Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, la question que vous vous posez tous: quelle sera ma relation avec vous?



Comme Octus l' a mentionné dans ce fil conducteur en octobre de l'année dernière, je me joins à l'équipe pour souligner notre engagement à accroître la transparence et la fréquence des conversations avec nos fans. C'est pourquoi je m'efforcerai d'être le plus possible parmi vous, que ce soit sur les forums, Reddit, Facebook, Twitter ou Mixer. Je serai le messager entre vous et l'équipe de développement, N’hésitez pas .







Vous me trouverez sur les forums et Xbox Live en tant que TC Vectes et je me connecterai avec vous via le compte Twitter @CoalitionGears pour tous les problèmes de support. Octus et moi superviserons le compte @GearsofWar.



A plus en ligne .



Vectes .

Cette semaine dans le monde de l'Esport

L'événement Cupidon débute le lundi 12 février
Nouveaux événements à venir ce printemps pour l'Année du Chien, la St Patrick et plus encore!
Mardi Gras Skin Gear Pack à venir vendredi, 9 février

Récemment, nous avons rempli le calendrier d'événements Gears of War 4 avec la semaine de l'escalade à l'événement de la horde Midnight Omen et, plus récemment, le retour de Blitz. Et il y a encore d'autres à venir.

Voici votre premier coup d'œil sur La suite du suivi sur Gears of War 4

Parmi les favoris de retour parmi les favoris comme notre événement Cupidon Torque Bow Tag, nous aurons également de nouveaux événements dont notre prochain événement "Horde Madness" pour l'Année du Chien et un mode de jeu spécial Versus pour la St Patrick's Day! Restez à l'écoute pour plus de détails au fur et à mesure que nous approchons de chaque événement.

Célébrez le Mardi Gras avec un nouveau pack d'armement , le Gear Pack est rempli de 3 sets d'armement différents sur le thème des grandes célébrations qui se déroulent dans le monde entier!

Recueillez les trois séries pour une semaine à partir du vendredi 9 février pour 400 crédits.

Cette semaine dans l' Esports Gears of War , le voyage pour collectionner la dernière collection d'armes Phantom Esports a commencé! Pink Phantom est le dernier set en date (illustré ci-dessus).

Toujours dans le monde de l'Esports cette semaine, le dernier épisode du Gears Pro Circuit All Access a été diffusé en direct sur Mixer! En vous emmenant dans les coulisses de l'Omnium de Mexico, cet épisode vous donne un aperçu voilé de ce que signifie la compétition dans Gears Esports - des émotions aux tactiques, en passant par les joies d'une défaite et l'exaltation d'une victoire majeure. Ne manquez pas ça!