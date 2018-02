Éditeur : Headup Games

Développeur : ClockStone

Genre : Puzzle Game/Réflexion

Disponible PC/Mobile

Date de sortie : 28 Février 2018 (Switch/XOne)

1 Mars 2018 (PS4)

Prix : 9,99 €

Moteur : Unity

Vous êtes un nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.

C'est un mélange de deux licences : "Bridge Constructor" et "Portal".