Chaque année lors du Superbowl, dans la sphère cinéma c’est un tout autre match qui se joue. Les règles de ce match sont très simples : la bande-annonce dont l’internet parle le plus a gagné. Et même si nous avons eu le premier teaser de Solo : A Star Wars Story (qui annonçait la vraie bande-annonce le lendemain, paye ton utilité) ou la première bande-annonce de Mission : Impossible – Fallout, il faut reconnaître que celui qui a pris tout le monde par surprise n’est autre que notre compagnon de streaming Netflix.Ces derniers ont montré dans le calme les premières images du troisième opus de la franchise Cloverfield avant de nous sortir la grosse artillerie : le film est disponible sur Netflix dès maintenant. En terme de marketing et de communication, c’était un geste extrêmement couillu de la part de Netflix. Mais quand on y pense, le troisième Cloverfield était LE film parfait pour tenter ça. On peut dire ce que l’on veut de la saga en elle-même, mais d’un point de vue marketing c’est tout simplement du jamais vu. Cloverfield est la saga qui maitrise sans doute le mieux internet dans sa campagne marketing. Pour le futur quatrième film de la saga (qui est déjà annoncé, le projet s’appelle pour le moment Overlord), je ne serais pas surpris de voir J.J. Abrams déguisé en facteur venir me délivrer le film en Blu-Ray directement chez moi !Mais maintenant que le coup marketing est réussi, une chose qu’il serait intéressant de savoir : est-ce que le projet God Particle (maintenant renommé The Cloverfield Paradox) est lui aussi réussi ? La pression est définitivement là après un 10 Cloverfield Lane qui a fait son petit effet en 2016. Il est temps d’en parler !