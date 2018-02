Pour fêter le nouvel an lunaire l'équipe d'Overwatch nous offre cette année encore un Event : au programme : 6 skins légendaires ( dont Ange, peut être pour faire oublier son gros nerfet Genji ), au moins une nouvelle entrée en scène, en tout une cinquantaine de cosmétiques ainsi que la possibilité de pouvoir récupérer ceux que l'on aurait raté l'an dernier ( comme le légendaire de DVa, au hasard ).Ajoutez à cela le retour du mode capture de drapeau, avec sa première map dédiée, Ayutthaya, située à Taïwan, ainsi qu'un mode ranked dédié à ce mode durant un mois, et c'est là l'autre nouveauté à savoir la durée de l’événement !D'une durée habituelle de deux semaines nous passons ici à un mois !Jeff Kaplan explique ce choix par le fait que beaucoup de joueurs voyagent en cette période et ne peuvent donc pas en profiter, c'est une bonne chose, en espérant voir la même chose pour l'event de Noël.Pour rappel c'est le 8 Février que cela commence !Profitez en bien, à bientôt.

Who likes this ?

posted the 02/07/2018 at 02:12 AM by darksly