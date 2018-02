News

Aujourd'hui-même, Compile Heart à annoncé via le "Dengeki Online" un certain Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1+ . Le jeu sera bien évidemment comme son nom l'indique um Remaster de Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 sorti sur il y a quelques temps sur PS Vita et Steam, qui lui-même était également un Remaster de la première version de Hyperdimension Neptunia et qui fut sorti en 2010 sur PlayStation 3. Il y a pas à dire, ce sont des génies niveau recyclage chez Compile Heart .



Le jeu sera véritablement dévoilé tout en détails dans le numéro 656 du célèbre magazine Dengeki PlayStation, qui sortira ce jeudi au Japon (donc le mercredi en occident à cause du décalage horaire). De plus, sur l'image tout au-dessus qui sert de logo, on pourra remarquer que l'artwork clé du jeu est en fait le même que celui de Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 .



Enfin, petite note personnelle, étant donné que le premier Hyperdimension Neptunia va ressortir sur PlayStation 4, c'est même quasiment certain que les deux autres volets sortiront dans la foulée dans leurs versions "Re;Birth".