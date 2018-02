Critiques

Avant de ne débuter la critique du film dont je vais vous parler sur ces prochaines lignes, je tenais sincèrement à remercier les producteurs de la Fox pour ne pas avoir eu l’indécence de couper le dernier volet de cette trilogie en 2 films.Les adaptations de littérature pour adolescents au cinéma ne semblent plus avoir la cote à Hollywood. Après la fin de l’immense succès qu’était la saga Hunger Games, le genre ne donnait presque plus de signe de vie. Si les adaptations de littérature jeunesse étaient un animal, Divergente 3 serait la raison pour laquelle il fallait le piquer. Et il semblerait que son dernier souffle de vie soit le troisième et dernier chapitre de la saga Le Labyrinthe.Pour vous donner un peu de contexte, voici mon avis rapide sur les deux premiers opus pour que vous sachiez où je me positionne quant à ce troisième film :Le Labyrinthe était très classique, les dialogues sont bien débiles, les personnages bien inintéressants. Mais la réalisation des scènes d’action est plutôt bien foutue, ce qui donne au final un divertissement on ne peut plus lambda, mais qui fait le boulot.Le Labyrinthe : La Terre Brûlée est juste bien débile, mais surtout bien ennuyeux. L’action s’enchaîne mais l’intérêt n’est clairement pas là.Maintenant que le contexte est là, allons-y pour Le Labyrinthe : Le Remède Mortel !