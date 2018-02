Critiques

La semaine du 7 février 2018 est sans doute une semaine que je vais retenir longtemps dans ma mémoire. Il s’agit en effet de la semaine où nous n’avons pas seulement le troisième (et dernier, heureusement) opus de la saga Le Labyrinthe qui sort, mais également le troisième (et dernier, heureusement) Cinquantes nuances qui sort ! Bref, ce sont les semaines où parler cinéma sans avoir envie de prendre son clavier pour le frapper contre le mur est une épreuve.Mais j’avais tout d’abord envie de vous parler d’un autre film qui semble condamné à être un bide au box-office : Stronger, de David Gordon Green. Pour le bide au box-office en France, vu les deux films dont je vous ai parlé il y a un paragraphe, tous les signes sont présents. Mais il faut savoir que son mauvais timing français n’est en réalité qu’une répétition de son mauvais timing aux États-Unis. Le pauvre film est sorti le 22 septembre là-bas (oui oui, 5 mois après, assurant quasiment le fait que la grande majorité des français qui auront vu ce film l’auront vu grâce au téléchargement), le même jour des sorties de Kingsman : Le Cercle d’Or, Lego Ninjago et Battle of the Sexes ! Rien que ça !Bref, ne perdons pas plus de temps à parler d’autres films, le pauvre Stronger a déjà assez souffert de ça justement. Concentrons-nous plutôt sur Stronger justement, parce qu’il est quand même très bien !