Sen no Kiseki II / Trails of Cold Steel 2

PC

14 Février 2018

SYNOPSIS :



La paix n'est plus qu'un lointain souvenir.



À la suite de l'occupation de Heimdallr par la Faction Noble, la guerre civile a éclaté à travers Erebonia. Les armées provinciales, fidèles à l'aristocratie et aux quatre grandes maisons, ont revendiqué plusieurs des grandes villes du pays au nom de la Noble Alliance. L'armée impériale, rappelée des quatre coins de l'Empire, vient de commencer sa contre-attaque radicale.



Après que Rean ait réussi à s'échapper de Trista avec Céline et Valimar, il se réveille dans les montagnes près de sa ville natale, incertain du sort réservé à ses amis, qui se sont sacrifiés courageusement pour lui donner le temps de s'enfuir.



Bien que la route ne soit pas facile, Rean décide de reprendre son épée, voyageant à travers Erebonia avec son Divine Knight, Valimar, à la recherche de ses amis de la classe VII et un moyen de mettre fin au conflit avant que son prix ne devienne trop élevé…





A PROPOS :



Se déroulant sur le même continent que la série populaire " Trails in the Sky " de Nihon Falcom, cette épisode est une suite directe de Trails of Cold Steel, un mois après la collision décisive qui a changé le sort de toute la nation d'Erebonia.



Le combat rapide et tactique au tour par tour avec le nouveau système " ARCUS " revient avec le nouveau mode Overdrive, de nouveaux moyens de transport à travers le ciel et la terre, de nouveaux alliés, de nouveaux dangers.

News avec une semaine de retard. Via un stream, XSEED Games annonce la date officielle de sortie pour la versionde: ce sera leLe prix de lancement sera de( avec une diminution de 10% pendant une semaine ). Plus qu'à attendre qu'une âme charitable met les voix japonaises en ligne.