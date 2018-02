, sur lequel vous pouvez lire un avis ici , est dispo depuis le 23 janvier. Son créateur, Joakim Sandberg , a pris le temps de répondre à quelques questions entre deux mises à jour, l'de la bande-son et autres suivis des discussions sur son jeu.

Les devs indés étant plus accessibles que les gros, n'hésitez pas à établir une liste de questions vous intéressant pour de futurs entretiens.

Who likes this ?

posted the 02/04/2018 at 01:47 PM by iglooo