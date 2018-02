Nous vous en avions informés

- Comme évoqué dans le N°5 de Gamekyo Match , mais pour démentir la date indiquée par Amazon Mexique, Red Dead Redemption 2 arrivera le 26 octobre sur nos consoles. Un an de retard sur l’annonce initiale donc, en espérant que cela ait permis de transformer le jeu en GotG. A moins que ce report ne soit dû à une négociation pour s’attacher les services du Benz et arriver à coder quelque chose qui tienne la route

Publicité :

- Découvrez la sélection PS+ de ce mois-ci, avec le chef d’œuvre qui a fait trembler Spawnini et Icebergbrûlant.





Industrie

- Criterion bosserait sur une nouvelle licence si l'on se fie à cet article et l'offre d'emploi affichée. Ce serait un jeu d'action-aventure avec un fort accent sur les combats rapprochés.



- Squaresoft racheté par Microsoft ? C’est ce qui a failli se passer en 1999 si l’on en croit le livre de Rusel Demaria consacré à la création de la Xbox. L’affaire était sur le point d’être conclue jusqu’à ce que durant la réunion de parachèvement du contrat Squaresoft exige que la somme demandée pour la moitié de l’entreprise soit doublée.



- Emily Rodgers, qu’on ne présente plus (et si vous ne la connaissez pas, Google est votre ami sur ce point, et sur ce point uniquement), annonce de manière plus ou moins affirmée le portage de New Super Mario Bros U (l’épisode WiiU donc) pour la fin d’année sur Switch.



- Toujours sur Switch, nous entendrions parler de Smash Bros avant l’E3. ResetERA a donc fort logiquement pronostiqué une sortie de l’épisode pour Septembre, ce qui coïnciderait avec le lancement du service en ligne de Nintendo. Le jeu serait un portage de l’épisode WiiU mais bénéficierait tout de même d’ajouts conséquents.



- Une analyse poussée de l’évolution des jeux 2D serait sur le point d’être publiée par Polygon. En exclusivité mondiale, nous avons pu mettre la main sur l’image d’évolution de cette technique au fil des années, avec perspective sur les décennies à venir comme vous pouvez le constater ci-dessous :





Chartz

- La rédeg’tion vous propose, à l’heure du triomphe du visuel et de la vidéo, un résumé des résultats de la Switch pour ses 9 premiers mois de commercialisation :





Développement

-Le pixel art est considéré par certains joueurs comme grossier et fainéant. Pedro, un développeur ayant travaillé sur Celeste et Towerfall, a pourtant créé un site bien utile pour tous ceux qui se lanceraient dans le genre.







- Affaire QD : après les papiers diffamatoires sur ce fleuron français dirigé par le Godard du JV, CanardPC continue son enquête du crush dans le milieu. En bons élèves, DICE, Guerilla Games ainsi que Colossal Order (les créateurs de Cities : Skyline). Vous pouvez retrouver le long et intéressant papier dans le dernier Canard PC (le n° 374 donc).

Histoire :

- Le GoAT est bien évidemment Tetris pour toutes les personnes de bon goût qui se respectent. Ces dernières seront donc ravies de constater que Youtube bénéficie maintenant d’un excellent documentaire consacré au jeu sur la chaîne de Gaming Historian (déjà responsable d’une remarquée vidéo sur Satoru Iwata ).

Les infos du site :

- Section "Gamekyo pèse dans le game": suite au travail sans relâche de Hyoga57 et de son assistant Guiguif (responsables à eux deux de 50% des résultats Google liés au jeu Ys VIII en langue française), le site a été remarqué par l'équipe communication de l'éditeur du titre et une mention issue du test de Shanks est donc inclue dans la vidéo promotionnelle du jeu, comme vous pouvez le constater sur cet article de Nicolasgourry.



- La rédaction a pu filmer Eldrick se rendant à sa boîte aux lettres afin de réceptionner un jeu fraichement commandé sur Internet :





- L’algorithme des commentaires Gamekyo enfin expliqué en images par l'équipe scientifique du site, qui préfère rester anonyme. Les chercheurs précisent que cela s'applique à partir du 5° com' lorsque le sujet concerne Nintendo, du 10° pour Sony et Microsoft et à partir du premier (potentiellement) pour tout autre sujet.





- Monster Hunter World est sorti depuis la semaine dernière déjà. Notre équipe était embarquée au sein des MonHuniens et a pu peindre une image de ces personnes au moment de la sortie du jeu:





Jeu : le Kikadi



1) A propos de l'émission Quickload de Gamekult:

« C’est des barbus qui boivent des bières qui se mettent en cercle autour d’une table pour parler des jeux en pixel art et qui se filment pas parce que "tu voiiis… ouais PC quoi" »



2) Sarcastique:

« Rumeur : un nouvel article rumeur sur une rumeur de rumeur de Nintendo Direct la semaine prochaine sur Gamekyo. »



3) Ban poétique:

« Marche à l'ombre une semaine. »



4) Conteur:

« La légende raconte que les pro-S, à l'annonce de la news du rachat de Electronic Arts par Microsoft, auraient dévalisé les Intermarché de la France entière pour acquérir prêt de 76 000 paquets de couches Pampers. »



5) Analyse rétro éthylique:

« Les scanlines c'est l'avenir de l'homme »



6) L'art des qualificatifs et de l'analogie:

« ... le nécromancien Sakuraba qui est toujours prêt à ressusciter ses anciennes compositions sous une forme diluée s’est finalement surpassé dans sa quête de la médiocrité absolue en proposant uniquement des thèmes sans vie, autoplagiés et terriblement banals au point de donner un mal de tête assuré à tout mélomane qui se respecte, mais bon étant donné que Sakuraba représente un peu le Nintendo de la musique, le monsieur possède encore à ce jour une clientèle captive. »

Paris :

Devant le succès fulgurant du premier jet de cette rubrique (deux participants), la rédeg'tion continue les paris sur les futurs ventes des titres à venir sur nos glorieuses consoles.

Pour ce deuxième épisode, les lecteurs ont à se prononcer sur Dragon Quest Builders (Switch), Metal Gear SurVive et le remake de Secret of Mana quant à leurs performances sur le marché japonais pour leur première semaine de commercialisation .

Les gagnants auront droit au respect éternel de la rédeg’tion, pourront pavaner sur les articles de Link49 et nous remercions Lion93 pour son pari vainqueur concernant MHW (1 millions de ventes, Temporell et ses 600K ayant sous-estimé la puissance commerciale du jeu et Gareauxloups s'étant enflammé au delà du réel avec ses 4 000K d'exemplaires, ou ayant confondu les chiffres globaux avec ceux de l'archipel).

N’hésitez pas à faire part de vos pronos dans les commentaires.



Bonne journée/soirée à tous, que



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.Bonne journée/soirée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 7 de Gamekyo Match, avec toujours les rumeurs les plus folles du web! De nouvelles rubriques apparaissent dans ce numéro étant donné l'activité plutôt calme en dehors des portages Switch. Nous espérons que vous les apprécierez, et si ce n'est pas le cas, nous sommes ouverts à vos suggestions dans l'espace ̶p̶l̶a̶i̶n̶t̶e̶s̶ commentaires.