animes

Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Cardcaptor Sakura Clear Card Hen épisode 5 vostfr. Adaptée du manga éponyme de CLAMP la nouvelle saison de la série adaptera l'arc Clear Card sur 26 épisodes. L'anime sera réalisé par Morio Asaka et produit par le studio MADHOUSE avec Nanase Ohkawa au scénario. L'anime sera diffusé à partir du 07 janvier 2018, au Japon et sur Wakanim en France.Histoire :C’est le mois d’avril, les cerisiers sont en fleur et Sakura entame son année de cinquième. Elle y retrouve son ami Shaolan qui était retourné un temps à Hong Kong. Mais leur quotidien paisible est rapidement bouleversé par une activité anormale des cartes de Clow. De mystérieux évènements s’enchaînent dans la ville de Tomoeda. Sakura est alors guidée par la « clé » rencontrée en rêve. La collecte des cartes reprend de plus belle ! C’est alors qu’une nouvelle élève fait son apparition…Petit commentaire si vous voulez une notification pour les prochains épisodes !?