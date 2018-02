Bonsoir à tous,



L'équipe de Nipponzilla recherche en ce moment des personnes susceptibles d'être intéressées par la rédaction de critiques de jeux vidéo. Nous avons un partenariat avec Bandai Namco, Sega, Square Enix, PQube et Koei Tecmo, du coup vous recevrez une version presse ou un code de téléchargement sur le support de votre choix.



N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez plus de détails, mais seules les personnes dignes de confiance et disposant déjà de quelques tests à nous montrer seront retenues.



Voici un aperçu des derniers tests : http://nipponzilla.com/notre-critique-de-demon-gaze-2/



Merci d'avance pour votre intérêt.