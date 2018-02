News

Récemment, NIS America à annoncé de façon surprenante que l'Action RPG développé par Falcom , à savoir Ys VIII : Lacrimosa of Dana allait prochainement se frayer un chemin vers la Nintendo Switch à une date encore inconnue.



Et durant un live stream spécial organisé par l'éditeur, l'équipe à abordé certaines questions existentielles concernant cette future version Switch du jeu en précisant ne pas être prêts à divulguer la moindre information sur ce futur portage sur la console hybride de Nintendo, du moins pour le moment. Toutefois, ils ont fait savoir aux fans de la Switch de Nintendo que le fameux patch de re-localisation sorti récemment serait directement inclus dans la cartouche, au moins comme ça c'est fait.



Mais comme vous le savez, ce ne sera malheureusement pas le cas des versions physiques du jeu sur PlayStation 4 et PS Vita (sorties finalement beaucoup trop tôt). Au lieu de cela, les possesseurs du jeu sur consoles PlayStation devront télécharger le patch en question qui pèse 279 MB sur PS Vita et 1,16 GB sur PlayStation 4. Avoir la nouvelle localisation directement sur la cartouche est très avantageux pour les acquéreurs du jeu, puisque même si vous vous débarrassez du jeu, les nouveaux acquéreurs pourront également en profiter de cette nouvelle localisation. Là ou la version digitale ne bénéficiera pas des mêmes privilèges si l'eShop ferme ses portes ou si NIS America enlève le patch dans un futur plus ou moins proche.



Pour rappel, le projet de re-localisation avait débuté lorsque NIS America avait pointé du doigt les erreurs de traduction faites dans la localisation Anglaise et logiquement dans la version Européenne de Ys VIII : Lacrimosa of Dana . Évidemment, l'éditeur avait balancé un communiqué rempli d'excuses ou ils disaient que ce n'était absolument pas conforme à la norme et la philosophie de leur entreprise. Donc en octobre dernier, ils ont annoncé après leurs excuses concernant ces erreurs qu'ils allaient re-localiser chaque ligne de texte, mais également enregistrer de nouveaux fichiers audio avec les doubleurs originaux.



Ys VIII : Lacrimosa of Dana est actuellement disponible sur PlayStation 4 et PS Vita et ce partout dans le monde, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. Le jeu est traduit en plusieurs langues, dont le Français et dispose bien évidemment du dual-audio. La version Switch sortira quand a elle courant 2018 partout dans le monde sans plus de précisions, tandis que la version Steam (repoussée une nouvelle fois tout récemment) ne possède toujours aucune date de sortie.