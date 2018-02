Nene Hieda as Yashiro Momoka (Diver Name: Momo)

Natsumi Fujiwara as Yukio Hidaka (Diver Name: Yukky)

Yūsuke Kobayashi as Riku Mikami (Diver Name: Riku)

Le Gunpla Force Battle Tournament est un grand événement organisé en GBN une fois par an. En compétition dans le tour final sont Avalon, Avalon est une équipe dirigé par le champion Kyoya Kujo, devant eux la 7e Panzer Division dirigée par le rusé Rommel. En partant avec le Gundam AGE II Magnum de Kyoya, une variété de Gunpla prend pied sur le terrain pour déterminer quelle est la force la plus forte !

posted the 02/03/2018 at 11:54 AM