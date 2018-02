C'est avec une grande joie que je suis fière de vous annoncer que j'ai créé un nouveau groupe sur Gamekyo, mais pas n'importe lequel.Faites connaissance donc avec les nouveaux studios Mondo, propriété de Raph64 ! ( et de Gamekyo en même temps )sont en réalité le résultat d'une idée d'entreprise que je souhaite réellement fonder à l'avenir mais pour l'heure, je vais me contenter de prouver la pré-existence de ce studio uniquement sur Gamekyo. Alors que faut-il attendre des studios Mondo donc ?Eh bien, seulement sur ce groupe, vous serez capable de voir les dernières nouvelles concernant mes souhaits d'idées de projets à réaliser lors de ma future carrière de développeur de jeux vidéo chevronné. Pour l'heure, j'ai deux projets envisagés ( et encore dans le futur, j'aurai sûrement d'autres idées de jeux ou de divertissement à envisager ) dont j'aurai l'immense plaisir de vous faire part à l'avenir !Pourquoi cette initiative ? Eh bien, lorsque j'étais petit, j'avais beaucoup d'imagination à mon âge, et de cet imagination sont nées les deux projets en question ( que j'ai donc commencé à imaginer dès ma jeunesse ! )Du coup, je suis parti de là à rêver constamment de la forme de mon avenir, et j'en suis venu donc à vouloir créer ( à l'avance ) une boîte qui permettra de mettre en forme mes projets tout en travaillant ( je l'espère ) avec des gens formidables dans leur domaine !Voici pour l'heure actuel, mes projets en cours de pré-production :Ceux qui sont toujours sur Gamekyo se rappellent peut-être de ce projet de jeu dont je vous ai fait part en novembre dernier ( dont vous pourrez l'article complet fouillant dans mon blog ) qui s'appellait " Heroes ", eh bien, figurez vous que si cet idée est toujours d'actualité et plus en considération que jamais, j'ai dû aussi accepter les nombreuses critiques constructives des membres de GK sur la forme du jeu, et au final, ça ma beaucoup aidé et instruit sur la route que doit véritablement prendre le jeu dans sa version finale.Donc, à l'idée d'un carnet de développeur, je posterais occasionnellement de nouveaux détails sur la progression du pré-développement du jeu ( pour vous donner une idée plus concrête du jeu ), et sur les possibles éléments de gameplay en considération pour " Heroes ", grâce à cette initiative, j'aurai la chance d'avoir en autre d'autres opinions constructives pour m'aider encore plus sur mes futures engagements autour du jeu tout en vous procurant une vision plus claire, moins laborieuse, moins sommaire, et plus engageante du projet dans son intégralité.Ensuite, le deuxième projet dont j'espère vous faire part à l'avenir est en réalité une sorte de projet d'animation qui me tient très à coeur depuis la première fois que j'ai eu l'idée. ( c'est à dire il y'a bien longtemps ! )C'est un projet qui s'appelle "" et ça devrait être un improbable crossover entre plusieurs univers inattendus et totalement opposés contraint de vivre ensemble suite à un caprice du destin. Cette occasion devrait marquer le début d'une série d'évènements carrément pittoresques et délirants qui devrait surtout profiter à un jeune énergumène cynique, indescriptible dans sa catégorie...Tous ces projets ne représente qu'une infime partie de ce que j'envisage réellement de faire pour ma carrière. C'est pour cela que je m'attends à ce que j'ai du soutien continu pour me motiver davantage à penser différemment. Je suis consicient que l'interêt de ces projets et du groupe lui-même pourra prêter à débat, mais prenez en compte que cet initiative symbolise la naïveté de l'enfance, et la détermination passionnée d'un éternel enfant, deux caractéristiques qui décrit parfaitement ma façon de faire. On a tous été des enfants dans le passé, et nombre d'entre nous ont chacun surement imaginé d'étranges univers dans nos têtes, marqué par les influences culturelles de notre enfance, sérieusement, qui dans le site tout entier ne se rappelle pas avoir été bercé par les émissions des années 80-90, qui ne se rappelle pas avoir découvert Dragon Ball, Olive et Tom, Ranma 1/2, les Chevaliers du Zodiaque, et encore Goldorak ?J'espère sincèrement que vous serez nombreux à apprécier mon travail ! N'hésitez pas à liker le groupe pour aider le groupe dans ses premiers pas vers l'avenir !Cordialement,Raph