Critiques

Lire la critique de Horse Soldiers

Pendant ce temps, à la réunion du comité des titres français :– Bonjour tout le monde ! Pour le petit nouveau de l’équipe, je suis Michel Market. Et la réunion du jour repose sur 12 Strong. Il faut trouver sous quel nom nous allons le distribuer en France. Alors mes petits loups, faites comme d’habitude et balancez des idées !– Vu qu’ils sont 12, je pensais à Douze hommes en colère ?– Déjà fait. Et comme pour une fois il ne s’agit pas d’un remake, il faut penser à un titre original. Mais pas le titre original, il faut quand même tout changer parce que sinon, les gens penseront que nous sommes inutiles.– Les 12 Salopards ?– Henry, c’est encore un titre existant. Tu vas me faire regretter l’accord pour ton augmentation si tu continues comme ça. Alors on arrête des propositions de titres déjà existants s’il vous plait ! Du neuf !– L’armée des 12 s… Hmmm …– J’espère que ta proposition ne se dirige pas vers ce que je pense, sinon le ton léger de la réunion risque de changer drastiquement.– L’armée des 12 soldats humains, descendants des singes selon la fausse théorie de l’évolution ?– Merveilleux. Le titre est trop long, affreusement en dehors du thème et scientifiquement faux. Beau combo, tu es virée Jacqueline.– Parce que je suis une femme ?!– Non, parce que tu n’as rien proposé de bien depuis des mois et depuis, toutes tes propositions sont affreusement religieuses.– Oh … Dans ce cas je comprends et je ne vous fais pas de procès.– Très généreux de ta part ! Bon les autres, il me faut quelque chose dans la minute, sinon vous êtes tous virés. On va s’éloigner du 12. Concentrons-nous sur les thèmes. Les gars sont des soldats, c’est la guerre. Et ils ont des chevaux. Je vais même aller plus loin : il y a l’acteur qui joue Thor. Donc il faut que ça sonne gay, mais subtilement gay.– 12 Horses 1 Guy ?– …– Quoi ?– Non mais l’idée est brillante. C’est juste très clairement pour de la zoophilie. Donc je note pour plus tard, mais il faut trouver plus subtil. Ah mais c’était déjà toi qui avait proposé Le Fist de Shindler la dernière fois ? Décidément, quel talent !– Euh … Et pourquoi pas simplement Horse Soldiers ?– Attends, redis moi ça le nouveau ?– Horse Soldiers ? On dirait le titre d’un film porno gay mettant en scène des soldats bien membrés. Mais c’est suffisamment subtil pour que ça soit gênant pour les gens qui y pensent de le dire en public.– Le Nouveau … Tu es un génie ! C’est parfait comme titre ! Si tu continues comme ça, tu risques de vite graver les échelons petit. Quel est ton nom ?– Jean Connart. Avec un t.