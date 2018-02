animes

Je vous propose de découvrir le nouveau numéro du podcast Japan’s Réactions #31 qui vous donnera mon avis sur l'annonce de l'alliance de NETFLIX avec les studios d’animation Bones et Production I.G. La collaborations commencera déjà en mars prochain, à l’image de B : The Beginning pour Production I.G et A.I.C.O : Incarnation pour le studio Bones. NETFLIX - Le nouveau el dorado de l'animation japonaise ?Le podcast est disponible sur youtube. Réagissez, commentez, partagez bref votre avis nous intéresse !